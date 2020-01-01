Барселона вылетела из Кубка Испании, пропустив от Атлетика на 93 минуте

"Сине-гранатовые" вслед за мадридским Реалом покинули Кубок Короля.

Атлетик из Бильбао обыграл Барселону в Кубке Испании twitter.com/athleticclub

Каталонская Барселона минимально уступила Атлетику из Бильбао со счетом 0:1 в четвертьфинале Кубка Испании.

Единственный гол, который выбил "сине-гранатовых" из турнира, был забит на 90+3 минуте встречи - форвард Иньяки Уильямс после фланговой подачи головой отправил мяч в ворота Тер Штегена.

Отметим, что из Кубка Короля помимо Барселоны вылетел еще один главный претендент - Реал Мадрид, который в результативном матче уступил Реал Сосьедаду.

Атлетик - Барселона 1:0

Гол: Вильямс, 90+3

Атлетик: Симон - Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче - Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77) - Вильямс.



Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике (Умтити, 80), Ленгле, Альба - Ракитич (Артур, 69), Бускетс, де Йонг - Роберто, Месси, Фати (Гризманн, 57).

Предупреждения: Йерай, Весга, Капа - Семеду, Месси, Альба, де Йонг, Пике, Артур.