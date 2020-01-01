Реал Мадрид сенсационно уступил Сосьедаду и покинул Кубок Испании

Мадридцы едва не совершили камбэк в четвертьфинале турнира.

Мадридский Реал неожиданно уступил Реал Сосьедаду в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

Отметим, что “сливочные“ владели преимуществом в матче, но регулярно пропускали опасные контратаки противника.

Уступая 0:3 в середине второго тайма, Реал собрался и все же смог забить трижды, но этих усилий осталось недостаточно.

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 3:4

Голы: Марсело, 59, Родриго, 81, Начо, 90+3 - Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69

Реал: Ареола - Начо, Милитан, Рамос, Марсело - Родригес (Модрич, 46), Вальверде (Йович, 76), Кроос - Б. Диас (Родриго, 76), Бензема, Винисиус

Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль - Мерино, Субельдия, Эдегор (Гевара, 64) - Янузай (Барренечеа, 46), Исак (Муньос, 70), Оярсабаль

Предупреждения: Милитан, Винисиус - Эдегор, Ле Норман, Субельдия, Горосабель

Удаление: Горосабель, 90+5 (повторное предупреждение)