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Месси хочет, чтобы Барселону возглавил Хави - El Chiringuito

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Капитан каталонцев недоволен руководством команды.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси хочет изменений в руководстве клуба из-за конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем, сообщает El Chiringuito.

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Отмечается, что аргентинский футболист желает ухода президента команды Хосепа Бартомеу. Также футболист предпочитает, чтобы главным тренером “блаугранас“ стал Хави.

Напомним, между Месси и Абидалем случился конфликт. В интервью француз заявил, что некоторые игроки недостаточно усердно работали, что повлекло за собой увольнение Эрнесто Вальверде.

Аргентинец резко ответил на слова спортивного директора, отметив, что нужно называть конкретные имена, и добавил, что каждый несет ответственность в клубе.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, Эрик Абидаль, Хосеп Бартомеу, Хави
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