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Атлетик - Барселона: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Испании

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Мадридский Реал сыграет против Реал Сосьедад в четвертьфинале Кубка Испании. Букмекеры уже определили фаворита матча.
Атлетик - Барселона: прогноз букмекеров
Атлетик - Барселона: прогноз букмекеров
Getty Images

В четверг, 6 февраля, Атлетик примет Барселону в рамках четвертьфинала Кубка Испании. Встреча состоится в Бильбао на стадионе Сан Мамес в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого поединка являются каталонцы. Так, в компании Parimatch на победу “сине-гранатовых“ можно сделать ставку с коэффициентом 1.95, а на успех соперников - с коэффициентом 4.10. Ничейный результат здесь оценили в 3.40.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые принимают ставки на подопечных Сетьена с коэффициентом 1.91, а на хозяев поля - 4.20. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.40.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Атлетика - 4.00, победа Барселоны - 1.90, ничья - 3.40.

Отметим, что в своей истории команды встречались уже 201 раз, и в 101 поединке победу одержали "сине-гранатовые". Атлетик праздновал победу 66 раз, а еще 34 игры завершились вничью.

Отметим, что в другом четвертьфинале сыграют Реал Мадрид и Реал Сосьедад. Прогноз на этот поединок можно посмотреть на нашем сайте.

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Теги: Атлетик, Барселона, Кубок Испании, Кубок Короля, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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