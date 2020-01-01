Реал Мадрид - Реал Сосьедад: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Испании

Мадридский Реал сыграет против Реал Сосьедад в четвертьфинале Кубка Испании. Букмекеры уже определили фаворита матча.

В четверг, 6 февраля, мадридский Реал примет Реал Сосьедад в рамках четвертьфинала Кубка Испании. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу в 20:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого поединка является Королевский клуб. Так, в компании Parimatch на победу "сливочных" можно сделать ставку с коэффициентом 1.42, а на успех соперников - с коэффициентом 6.80. Ничейный результат здесь оценили в 4.90.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые принимают ставки на подопечных Зидана с коэффициентом 1.42, а на гостей поля - 7.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.75.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Реал Мадрид - 1.40, победа Реал Сосьедад - 7.50, ничья - 4.75.

Отметим, что в своей истории команды встречались уже 153 раза, и в 85 поединках мадридский Реал одержал победу. Реал Сосьедад выиграл 30 встреч, а еще 38 игр завершились вничью.