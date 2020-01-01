Гвардиола: Когда Месси покинет Барселону, то у клуба будет проблемы

С каталонским клубом произойдет точно такое же, как с Реалом.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу ухода Криштиану Роналду из мадридского Реала.

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“Трудности Реала после ухода Роналду? Это было неизбежно. Такие футболисты очень важны для клубов.

Когда Месси покинет Барселону, клубу тоже понадобится время на адаптацию. Они оба забивают по 40-50 голов за сезон, так что подобные последствия неизбежны“, - приводит слова Гвардиолы Goal.com со ссылкой на YouTube-канал DjMaRiiO.

Отметим, что Гвардиола заявил о том, что скучает по Эль Класико.