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Гвардиола: Когда Месси покинет Барселону, то у клуба будет проблемы

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С каталонским клубом произойдет точно такое же, как с Реалом.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу ухода Криштиану Роналду из мадридского Реала.

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“Трудности Реала после ухода Роналду? Это было неизбежно. Такие футболисты очень важны для клубов.

Когда Месси покинет Барселону, клубу тоже понадобится время на адаптацию. Они оба забивают по 40-50 голов за сезон, так что подобные последствия неизбежны“, - приводит слова Гвардиолы Goal.com со ссылкой на YouTube-канал DjMaRiiO. 

Отметим, что Гвардиола заявил о том, что скучает по Эль Класико.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Лионель Месси, Барселона, Криштиану Роналду, Реал Мадрид, футбол, Манчестер Сити
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