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Директор Овьедо: Мы могли подписать другого топ-вратаря уровня Лунина

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Клуб дал шанс украинцу.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/RealOviedo

Спортивный директор Овьедо Франсеск Арнау рассказал, что испанский клуб мог подписать другого вратаря вместо украинца Андрея Лунина.

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“Овьедо имел возможность подписать топ-вратаря уровня Лунина. Если бы смогли это сделать, то не стали бы брать второго вратаря“, - приводит слова Арнау El Comercio.

Отмечается, что переговоры по Лунину были очень сложными.

Ранее Лунин рассказал, как он принял решение прийти в Овьедо.

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Теги: Франсеск Арнау, Андрей Лунин, Реал Овьедо, Реал Мадрид, футбол
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