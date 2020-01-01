Директор Овьедо: Мы могли подписать другого топ-вратаря уровня Лунина
Клуб дал шанс украинцу.
Спортивный директор Овьедо Франсеск Арнау рассказал, что испанский клуб мог подписать другого вратаря вместо украинца Андрея Лунина.
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“Овьедо имел возможность подписать топ-вратаря уровня Лунина. Если бы смогли это сделать, то не стали бы брать второго вратаря“, - приводит слова Арнау El Comercio.
Отмечается, что переговоры по Лунину были очень сложными.
Ранее Лунин рассказал, как он принял решение прийти в Овьедо.
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