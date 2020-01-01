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Клуб второго дивизиона Испании сенсационно пробился в полуфинал Кубка Короля

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Команда продолжает побеждать представителей Ла Лиги.
Мирандес
Мирандес
www.cdmirandes.com

В рамках четвертьфинала Кубка Испании по футболу Мирандес, который выступает во втором дивизионе, играл против Вильярреала.

Команды обменивались голами по очереди. Во втором тайме счет стал 2:2. Мирандес не собирался сдаваться. Сначала 58-й минуте они забили третий гол, а в компенсированное время ко второму тайму им удалось забить четвертый. Эта победа позволила Мирандесу пробиться в полуфинал Кубка Короля.

Отметим, что до этого Мирандес обыграл Сельту и Севилью.

Мирандес — Вильярреал 4:2

Голы: Айяс, 17, Кастельянос, 45+3, Онаиндиа, 58, Санчес, 90+2 — Онтиверос, 32, Касорла, 55

Мирандес: Лимонес — Гонсалес, Онаиндиа, Пойрьер, Долс (Кихера, 85) — Мальса, Хосабед — Рей, Пенья (Гуриди, 67), Кастельянос — Айяс (Маркос Андре, 79)

Вильярреал: Фернандес — Гаспар, Мори, Чакла (Пенья, 46), Кинтилья — Иборра — Чуквезе (Пако, 65), Замбо-Ангисса (Гомес, 71), Касорла, Онтиверос — Морено

Предупреждения: Кастельянос — Иборра, Чакла, Гаспар, Чуквезе, Касорла

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Теги: Мирандес, Вильярреал, Кубок Испании, Кубок Короля, футбол
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