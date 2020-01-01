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Стало известно, какого форварда намерена подписать Барселона по разрешению Ла Лиги

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Примера разрешит подписать футболиста вне трансферного рынка.
Анхель Родригес
Анхель Родригес
Getty Images

Барселоне может подписать нового нападающего вне трансферного окна, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, в регламенте чемпионата Испании есть пункт есть, которые позволяет подписать игрока. Но каталонский клуб сможет подписать игрока, который выступает выступает в Ла Лиге.

Как сообщает Sport.es, Барселона готова приобрести нападающего Хетафе Анхеля Родригеса.

В текущем сезоне нападающий провел 27 поединков за Хетафе, в которых ему удалось забить 13 голов и отдать один голевой пас.

Ранее Сетьен прокомментировал конфликт, который возник в Барселоне.

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Теги: Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, Хетафе, Анхель Родригес, трансфер, регламент
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