Стало известно, какого форварда намерена подписать Барселона по разрешению Ла Лиги

Примера разрешит подписать футболиста вне трансферного рынка.

Барселоне может подписать нового нападающего вне трансферного окна, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, в регламенте чемпионата Испании есть пункт есть, которые позволяет подписать игрока. Но каталонский клуб сможет подписать игрока, который выступает выступает в Ла Лиге.

Как сообщает Sport.es, Барселона готова приобрести нападающего Хетафе Анхеля Родригеса.

В текущем сезоне нападающий провел 27 поединков за Хетафе, в которых ему удалось забить 13 голов и отдать один голевой пас.

Ранее Сетьен прокомментировал конфликт, который возник в Барселоне.