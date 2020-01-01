Стало известно, какого форварда намерена подписать Барселона по разрешению Ла Лиги
Примера разрешит подписать футболиста вне трансферного рынка.
Барселоне может подписать нового нападающего вне трансферного окна, об этом сообщает Marca.
Читай также: Ракитич может перебраться в Атлетико
По информации источника, в регламенте чемпионата Испании есть пункт есть, которые позволяет подписать игрока. Но каталонский клуб сможет подписать игрока, который выступает выступает в Ла Лиге.
Как сообщает Sport.es, Барселона готова приобрести нападающего Хетафе Анхеля Родригеса.
В текущем сезоне нападающий провел 27 поединков за Хетафе, в которых ему удалось забить 13 голов и отдать один голевой пас.
Ранее Сетьен прокомментировал конфликт, который возник в Барселоне.
Полная версия правил