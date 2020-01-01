Против футболиста Барселоны было возбуждено уголовное дело
Футболист обвиняется в нанесении ущерба.
Футболист Барселоны Самюэль Умтити предстанет перед судом, об этом сообщает TV3.
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По информации источника, против француза было возбуждено уголовное дело. Умтити обвиняется в нанесении французом ущерба дому, который он арендовал. Заседание состоится шестого числа.
Владелица дома отмечает, что футболист сильно повредил бассейн. Эксперты оценили сумму ущерба в 12 тысяч долларов, но женщина требует 180 тысяч компенсации. Однако, француз обвинил хозяйку дома в вымогательстве.
Отмечается, что из-за заседания суда игрок не сможет принять участие в четвертьфинальном матче Кубка Испании.
Ранее сообщалось, что Динамо подало в суд на бразильский клуб в ФИФА.
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