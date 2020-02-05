Сетьен - о конфликте в Барселоне: Я не могу это контролировать

Тренер несет ответственность за результат.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился мнением о текущих делах внутри команды.

“Это важные вещи, но они не влияют на меня. Я постараюсь, чтобы на игроков это не влияло. Мы потратили пару минут на обсуждение этой ситуации.

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Наша обязанность - это фокусироваться на игре, и это все, что меня интересует. Меня волнует футбол, а все остальное - не в моей власти.

Эта ситуация влияет на вас, но не на меня. Я думаю о футболе. Единственное, чего я хочу - это давать игрокам все необходимое для побед. Проблемы есть в каждом клубе. Есть вещи, которые я не смогу контролировать.

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Говорите со мной о футболе, все остальное меня не интересует. Все остальное никак не поможет мне в работе с игроками“, - приводит слова Сетьена As.

Напомним, что в Барселоне случился конфликт между Месси и Абидалем. В интервью француз заявил, что многие игроки были недовольны Вальверде. Аргентинец в Instagram резко ответил, что нужно называть конкретные имена, и добавил, что каждый несет ответственность в клубе.

Ранее сообщалось, что Месси и Пике повздорили во время тренировки