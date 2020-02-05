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Сетьен - о конфликте в Барселоне: Я не могу это контролировать

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Тренер несет ответственность за результат.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился мнением о текущих делах внутри команды.

“Это важные вещи, но они не влияют на меня. Я постараюсь, чтобы на игроков это не влияло. Мы потратили пару минут на обсуждение этой ситуации.

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Наша обязанность - это фокусироваться на игре, и это все, что меня интересует. Меня волнует футбол, а все остальное - не в моей власти. 

Эта ситуация влияет на вас, но не на меня. Я думаю о футболе. Единственное, чего я хочу - это давать игрокам все необходимое для побед. Проблемы есть в каждом клубе. Есть вещи, которые я не смогу контролировать.

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Говорите со мной о футболе, все остальное меня не интересует. Все остальное никак не поможет мне в работе с игроками“, - приводит слова Сетьена As.

Напомним, что в Барселоне случился конфликт между Месси и Абидалем. В интервью француз заявил, что многие игроки были недовольны Вальверде. Аргентинец в Instagram резко ответил, что нужно называть конкретные имена, и добавил, что каждый несет ответственность в клубе.

Ранее сообщалось, что Месси и Пике повздорили во время тренировки

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, конфликт, футбол, вне игры
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.02.2020, 17:05
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ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Намед ни, сирийские мучачос, заеб...шили кацапских выблядков! Эпичный видос:

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