Результаты мадридской команды в этом сезоне оставляют желать лучшего.

Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может возглавить Атлетико летом, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что в этом сезоне результаты команды ухудшились, и стороны думают о прекращении сотрудничества.

В случае отставки Симеоне руководство “матрисников“ планирует пригласить на его место Почеттино. Сам аргентинский специалист хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии.