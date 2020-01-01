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Почеттино может возглавить Атлетико летом

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Результаты мадридской команды в этом сезоне оставляют желать лучшего.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может возглавить Атлетико летом, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что в этом сезоне результаты команды ухудшились, и стороны думают о прекращении сотрудничества.

В случае отставки Симеоне руководство “матрисников“ планирует пригласить на его место Почеттино. Сам аргентинский специалист хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии.

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Теги: футбол, Маурисио Почеттино, Атлетико, Диего Симеоне
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