Лунин: Вместе с Реалом решили, что Овьедо - неплохой вариант для меня

Украинец отметил, что благодаря постоянной игровой практике вошел в ритм.

Голкипер Овьедо Андрей Лунин, права на которого принадлежит мадридскому Реалу, рассказал о своей новой команде.

“Как мне кажется, в Сегунде больше борьбы, более жесткий футбол, если сравнивать с Примерой. Общий уровень по атмосфере, давлению и по мастерству, я не скажу, что такой же, как в Примере, но близкий к этому. Мои ожидания полностью оправдались. Мне все очень нравится, и я ни о чем не жалею.

До этого не хватало времени, постоянного игрового ритма. Сейчас, благодаря доверию тренера, я играю каждую игру и вошел уже в игровой ритм. Появилось чувство игры, чувство момента. Уверен, дальше будет только лучше.

Мы очень рады победе в последнем матче. Она была нам нужна и состоялась дома при практически полных трибунах. Надеюсь, это станет переломным моментом для нас. Отраженный пенальти? Двоякие впечатления: отразил - хорошо, но все равно добили. Нужно отбивать так, чтобы не добили.

Контакты с Реалом есть. Как мне, так и им нужно, чтобы я играл. Решили, что сейчас этот вариант нужен, и он - достаточно неплохой.

Надеюсь, что эти полгода станут полезными для меня, а мы вместе с командой добьемся результата“, - заявил Лунин в эфире канала Футбол 1.

Напомним, в последнем матче против Альбасете Андрей Лунин отразил пенальти, заработанный Романом Зозулей.