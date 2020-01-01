Де Йонг: Мы сможем одержать победу в Лиге чемпионов в этом году

Нидерландец признался, что тренировки под руководством Вальверде и Сетьена отличаются.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг заявил, что его команда имеет все шансы победить в Лиге чемпионов в этом году.

“Я думаю, что мы сможем одержать победу в Лиге чемпионов в этом году.

Да, различия между тренировочным процессом Сетьена и Вальверде есть, но они хотят добиться качественного контроля мяча, но в и в этом компоненте есть различия.

Я доволен своим уровнем работы, но думаю, что все мы способны улучшить игру команды“, - приводит слова де Йонга Marca.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонцев Фати установил уникальное достижение в XXI веке в Ла Лиге.