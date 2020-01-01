Йович: Когда поступило предложение от Реала, я думал, что мой агент шутит

Футболист не считает переход в стан мадридцев ошибкой.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович поделился воспоминаниями о том, как он узнал об интересе Реала.

“Мой агент позвонил мне и сказал, что Реал связывался с ним. Они сказали, что им очень нравится моя игра. И я говорю: “Не шути так, пожалуйста“. Но он ответил, что это правда, и что от них поступило предложение.

Конечно, я сказал да, и я не думаю, что это было ошибкой. Потому что самый важный клуб звонит только один раз.

Я убежден, что у меня все получится, и я докажу, что нахожусь в Реале, потому что у меня есть хороший уровень“, - приводит слова Йовича Marca.

Ранее Йович назвал свой сезон в Реале провальным.