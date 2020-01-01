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Месси последние матчи играл с травмой - ESPN

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У аргентинца повреждено бедро.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Футболист Барселоны Лионель Месси последние несколько матчей играл с травмой, об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, у аргентинца проблемы с бедром. Руководство клуба знает, что у Месси есть проблемы, но продолжает активно привлекать его к матчам и тренировкам.

Кроме того, на повреждение Месси негативно влияют интенсивные тренировки Кике Сетьена.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 17 матчах Ла Лиги, в которых сумел 14 раз отличиться и отдать восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси и Пике повздорили во время тренировки.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Ла Лига, футбол
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