Месси последние матчи играл с травмой - ESPN
У аргентинца повреждено бедро.
Футболист Барселоны Лионель Месси последние несколько матчей играл с травмой, об этом сообщает ESPN.
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По информации источника, у аргентинца проблемы с бедром. Руководство клуба знает, что у Месси есть проблемы, но продолжает активно привлекать его к матчам и тренировкам.
Кроме того, на повреждение Месси негативно влияют интенсивные тренировки Кике Сетьена.
В текущем сезоне аргентинец принял участие в 17 матчах Ла Лиги, в которых сумел 14 раз отличиться и отдать восемь голевых передач.
Ранее сообщалось, что Месси и Пике повздорили во время тренировки.
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