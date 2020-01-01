Ракитич может перебраться в Атлетико

Хорват готов сменить клубную прописку в ближайшее время.

Атлетико ведет переговоры с полузащитником Барселоны Иваном Ракитичем, сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.

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Отмечается, что хорват недоволен своим положением в стане каталонцев и готов принять предложение мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что Ракитич хотел покинуть Барселону еще во время зимнего трансферного окна.