Ракитич может перебраться в Атлетико
Хорват готов сменить клубную прописку в ближайшее время.
Атлетико ведет переговоры с полузащитником Барселоны Иваном Ракитичем, сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.
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Отмечается, что хорват недоволен своим положением в стане каталонцев и готов принять предложение мадридского клуба.
Ранее сообщалось, что Ракитич хотел покинуть Барселону еще во время зимнего трансферного окна.
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