Нападающий Атлетико получил травму в матче с Реалом

Альваро Мората не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Альваро Мората Getty Images

Форвард Атлетико Альваро Мората получил повреждение в матче 22 тура чемпионата Испании против Реала (0:1), сообщает пресс-служба “матрасников“. В результате медосмотра у футболиста диагностировали мышечную травму правой ноги. Таким образом, испанец может пропустить поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем. В этом сезоне Мората сыграл за Атлетико в 19 матчах Ла Лиги, где забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Смотрите также видео гола и обзор матча Реал - Атлетико.

Александра Колесникова