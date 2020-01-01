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Нападающий Атлетико получил травму в матче с Реалом

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Альваро Мората не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Альваро Мората
Альваро Мората
Getty Images

Форвард Атлетико Альваро Мората получил повреждение в матче 22 тура чемпионата Испании против Реала (0:1), сообщает пресс-служба “матрасников“.

В результате медосмотра у футболиста диагностировали мышечную травму правой ноги.

Таким образом, испанец может пропустить поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем.

В этом сезоне Мората сыграл за Атлетико в 19 матчах Ла Лиги, где забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Смотрите также видео гола и обзор матча Реал - Атлетико.

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Теги: футбол, Альваро Мората, Атлетико, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига, травма
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