Нападающий Атлетико получил травму в матче с Реалом
Альваро Мората не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Форвард Атлетико Альваро Мората получил повреждение в матче 22 тура чемпионата Испании против Реала (0:1), сообщает пресс-служба “матрасников“.
В результате медосмотра у футболиста диагностировали мышечную травму правой ноги.
Таким образом, испанец может пропустить поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем.
В этом сезоне Мората сыграл за Атлетико в 19 матчах Ла Лиги, где забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
Смотрите также видео гола и обзор матча Реал - Атлетико.
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