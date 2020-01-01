Йович: Я провалил этот сезон в Реале

Сербу сложно освоиться в Реале.

Нападающий Реала Лука Йович поделился мнением о том, почему пока не может закрепиться в мадридском клубе.

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“Этот сезон вышел для меня провальным. Я недоволен, потому что могло все быть куда лучше. Смотрю свои игры за Айнтрахт и думаю: “Что со мной могло произойти не так?“.

Могу предположить, что в Реале сложно освоиться даже опытным игрокам. Сейчас я под огромным давлением. Клуб заплатил 60 миллионов за 21-летнего нападающего, который пока не показывает результата“, - цитирует Йовича Goal.

Отметим, что Йович попал в символическую сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги.