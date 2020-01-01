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Стало известно, когда Дембеле может вернуться на поле

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Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Футболист Барселоны Усман Дембеле пока не может вернуться на поле, об этом сообщает As.

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По информации источника, француз получил травму на одной из последних тренировок. После прохождения обследования стало известно, что Дембеле пропустит минимум еще две недели из-за травмы мышцы бедра.

Напомним, что Усман получил травму в матче Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд. Француз получил разрыв мышцы бицепса бедра.

Ранее сообщалось, что вратарь Барселоны выбыл на неопределенный срок.

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Теги: Усман Дембеле, Барселона, Ла Лига, футбол, травма
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