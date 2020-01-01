Лукас Алькарас стал новым тренером Зозули в Альбасете

Специалист сменил на посту уволенного Луиса Мигеля Рамиса.

После поражения Альбасете от Реал Овьедо со счетом 1:3 руководство клуба приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Луиса Мигеля Рамиса.

Однако, уже спустя несколько часов после объявления об увольнении, на официальном сайте Альбасете появилась информация о назначении нового наставника, которым стал Лукас Алькарас. Контракт 53-летнего специалиста рассчитан до конца сезона-2019/20.

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Ранее Алькарас работал с такими клубами, как Гранада Альмерия, Дос Эрманас, Рекреативо, Расинг, Херес, Мурсия, Кордоба, Арис, Леванте, Эльче, Сарагоса, а также со сборной Алжира. Презентация и первая пресс-конференция нового тренера состоятся во вторник, 4 февраля.

Напомним, что в Альбасете выступает украинский форвард Роман Зозуля. Ранее фанаты клуба вывесили баннер в его поддержку.