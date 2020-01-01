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Месси и Пике повздорили во время тренировки

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Игроки немного поспорили на повышенных тонах.
Лионель Месси и Жерар Пике
Лионель Месси и Жерар Пике
Getty Images

Между лидерами Барселоны Лионелем Месси и Жераром Пике произошел конфликт прямо во время тренировки.

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Как сообщает издание AS, во время утреннего занятия в прошлый вторник футболисты поссорились. В самом конце тренировки одному из игроков не понравилось, что ведет себя слишком свободно, и они немного поспорили на повышенных тонах.

Источник отмечает, что игроки быстро успокоились после стычки.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не планирует подписывать долгосрочный контракт с Барселоной.

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Теги: Лионель Месси, Жерар Пике, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, конфликт, вне игры
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