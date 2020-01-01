Овьедо - Альбасете 3:1 видео голов и обзор матча Сегунды

В "украинском дерби" оказался сильнее клуб Лунина.

Овьедо - Альбасете: видео голов и обзор матча www.realoviedo.es

В рамках 26-го тура Сегунды Реал Овьедо дома принимал Альбасете.

В матче принимали участие два украинца - вратарь Овьедо Андрей Лунин и нападающий Альбасете Роман Зозули.

Украинский форвард заработал пенальти для своей команде, однако Лунин сумел справиться с ударом, но на добивание быстрее оказался футболист Альбасете.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Овьедо - Альбасете:

Овьедо – Альбасете 3:1

Голы: Техера, 40, Бальде, 57, 86 – Педро, 45

Овьедо: Лунин – Нието, Эрнандес, Бонало, Мосса – Техера, Луисми – Бальде, Сангальи (Барсенас, 77), Берхон (Д. Суарес, 82) – Родри (Санчес, 71)

Альбасете: Надаль – Корреа, Арройо, Каро, Гарсия – Майкель, Эрис (Сильвестре, 62) – Хименес (Кероль, 75) , Акуна, Педро (Сусаета, 83) – Зозуля

Предупреждения: Бонало, Бальде, Нието, Эрнандес, Техера – Эрис, Надаль, Педро.