Футболист Барселоны признался, что хотел покинуть клуб при Вальверде

У игрока не складывалось отношение с тренерским штабом.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич рассказал, что хотел покинуть клуб при руководстве Эрнесто Вальверде.

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“Я думал покинуть Барселону в зимнее трансферное окно. У помощников Вальверде было ко мне не самое хорошее отношение. Это были плохие времена для меня. Сейчас могу сказать, что все в прошлом.

Могу точно сказать, что были вещи, которые мне не нравились“, - приводит слова Ракитича Marca.

Напомним, что в январе был уволен Эрнесто Вальверде. На его место пришел Кике Сетьен.