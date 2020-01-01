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Футболист Барселоны признался, что хотел покинуть клуб при Вальверде

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У игрока не складывалось отношение с тренерским штабом.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич рассказал, что хотел покинуть клуб при руководстве Эрнесто Вальверде.

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“Я думал покинуть Барселону в зимнее трансферное окно. У помощников Вальверде было ко мне не самое хорошее отношение. Это были плохие времена для меня. Сейчас могу сказать, что все в прошлом.

Могу точно сказать, что были вещи, которые мне не нравились“, - приводит слова Ракитича Marca.

Напомним, что в январе был уволен Эрнесто Вальверде. На его место пришел Кике Сетьен.

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Теги: Иван Ракитич, Эрнесто Вальверде, Барселона, Ла Лига, футбол
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