Фати установил уникальное достижение в XXI веке в Ла Лиге

Испанец своим дублем вошел в историю соревнований.

В рамках 22-го тура чемпионата Испании Барселона дома принимала Леванте. Победу в матче одержал каталонский клуб (2:1).

В основном составе Барселоны на поле вышел Ансу Фати, который отличился дублем в матче.

Фати установил новое достижение Ла Лиги. Фати стал – самый молодым автором дубля чемпионата Испании за последние 20 лет. Свои голы он забил в возрасте 17 лет и 94 дня.

Ранее рекорд принадлежал Хуанми Хименесу (17 лет и 115 дней). Он дважды отличился за Сарагосу десять лет назад.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.