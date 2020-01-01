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Фати установил уникальное достижение в XXI веке в Ла Лиге

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Испанец своим дублем вошел в историю соревнований.
Ансу Фати
Ансу Фати
Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Испании Барселона дома принимала Леванте. Победу в матче одержал каталонский клуб (2:1).

В основном составе Барселоны на поле вышел Ансу Фати, который отличился дублем в матче.

Фати установил новое достижение Ла Лиги. Фати стал – самый молодым автором дубля чемпионата Испании за последние 20 лет. Свои голы он забил в возрасте 17 лет и 94 дня.

Ранее рекорд принадлежал Хуанми Хименесу (17 лет и 115 дней). Он дважды отличился за Сарагосу десять лет назад.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Ансу Фати, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, рекорд, достижение, футбол
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