Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона - Леванте 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Комментариев: 0
"Сине-гранатовые" добыли минимальную победу.

Барселона - Леванте: видео голов и обзор матча
Барселона - Леванте: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Испании Барселона дома принимала Леванте.

“Сине-гранатовые“ усилиями Фати в первом тайме добыли комфортный перевес. Испанец за две минуты забил два мяча. На 92-й минуте матча гости смогли отыграть один мяч, установив окончательный счет 2:1 в пользу каталонского клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Леванте:

Барселона - Леванте 2:1

Голы: Фати, 30, 32 — Рочина, 90+2

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, де Йонг (Артур, 80) — Месси, Гризманн (Роберто, 71), Фати (Пуч, 87)

Леванте: Фернандес — Мирамон, Везу, Постиго, Тоньо — Рочина, Вукчевич (Барди, 80), Мелеро (Эрнани, 60), Кампанья — Марти, Моралес (Майораль, 60)

Предупреждения: Пике, Альба

Поделись:
Теги: Барселона, Леванте, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол, видео голов, обзор матча, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь