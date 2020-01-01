Барселона - Леванте 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

"Сине-гранатовые" добыли минимальную победу.

Барселона - Леванте: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Испании Барселона дома принимала Леванте.

“Сине-гранатовые“ усилиями Фати в первом тайме добыли комфортный перевес. Испанец за две минуты забил два мяча. На 92-й минуте матча гости смогли отыграть один мяч, установив окончательный счет 2:1 в пользу каталонского клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Леванте:

Барселона - Леванте 2:1

Голы: Фати, 30, 32 — Рочина, 90+2

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, де Йонг (Артур, 80) — Месси, Гризманн (Роберто, 71), Фати (Пуч, 87)

Леванте: Фернандес — Мирамон, Везу, Постиго, Тоньо — Рочина, Вукчевич (Барди, 80), Мелеро (Эрнани, 60), Кампанья — Марти, Моралес (Майораль, 60)

Предупреждения: Пике, Альба