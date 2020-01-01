Ла Лига: Леганес вырвал победу над Сосьедадом, Атлетик уступил Хетафе

Вашему вниманию результаты 22 тура чемпионата Испании.

В Испании прошли очередные матчи Ла Лиги. Леганесу и Хетафе удалось добыть победы, Эйбар и Бетис разошлись миром.

Леганес - Реал Сосьедад 2:1

Голы: Омеруо, 49, Оскар, 90+5 - Исак, 20

Леганес: Сориано - Авазием, Омеруо, Бустинса - Росалес, Ресио, Меса, Силва - Эрасо (Руйбал, 58), Брайтвейт (Оскар, 80), Родригеш (Каррильо, 72)

Реал Сосьедад: Ремиро - Сальдуа, Элустондо, Ле Норманд, Монреаль - Порту (Барренечеа, 61), Санглальи (Эдегор, 57), Субельдиа, Гевара, Янузай - Исак (Виллиан Жозе, 71)

Предупреждения: Ресио, Каррильо, Силва - Субельдиа, Виллиан, Гевара

Эйбар - Бетис 1:1

Голы: Орельяна, 15, с пенальти - Фекир, 7.

Эйбар: Дмитрович - Альваро Техеро (Арбилья, 68), Бургос, Бигас, Коте - Диоп (Кристофоро, 84), Экспосито - Педро Леон (Де Бласис, 75), Орельяна, Инуи - Энрич.

Бетис: Роблес - Эмерсон, Манди, Бартра, Морено - Эдгар Гонсалес (Родригес, 82) - Фекир, Каналес, Аленья, Хоакин (Лорен Морон, 70) - Иглесиас (Тельо, 88).

Предупреждения: Орельяна, Бургос - Эдгар Гонсалес, Барраган (не на поле).

Атлетик - Хетафе 0:2

Голы: Суарес, 36, Мата, 50 (пен).

Атлетик: Симон - Лекуэ (Капа, 68), Альварес, Мартинес, Берчиче - Д. Гарсия, Лопес (Ибай, 68), Вильямс, Р. Гарсия, Муньяин - Вильялибре (Адуриц, 68).

Хетафе: Сория - Суарес, Даконам, Эчейта, Мирамонтес - Ньом, Максимович, Арамбарри, Куку - Мата (Тимор, 86), Дейверсон (Молина, 54).

Предупреждения: Берчиче, Мартинес - Дейверсон, Арамбарри, Мата, Суарес, Ньом.