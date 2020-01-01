Аллегри отказался возглавить Барселону после увольнения Вальверде - AS
Итальянский специалист отказался от должности наставника каталонцев.
Руководство Барселоны предлагало бывшему тренеру Ювентуса Массимилиано Аллегри возглавить команду после увольнения Эрнесто Вальверде, сообщает AS.
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Отмечается, что итальянский специалист отказался возглавлять каталонцев по ходу сезона и выразил желание начать работу в клубе с межсезонной подготовки.
По информации источника, Барселона также вела переговоры с Хави, Маурисио Почеттино и Рональдом Куманом, но тренеры не были заинтересованы в сотрудничестве на данном этапе сезона. В итоге главным тренером команды стал Кике Сетьен.
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