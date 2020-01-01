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Зидан: Реал не думает о требле

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"Сливочные" должны будут сыграть много матчей, чтобы выиграть трофеи.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением о шансах на успешное завершение сезона.

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“Мы сейчас не думаем о требле. Каждый из нас рад, что получилось одержать победу в сложном поединке с Атлетико (1:0). Впереди у нас много сложных матчей в Кубке, чемпионате и Лиге чемпионов.

Сейчас мы еще ничего не выиграли, кроме Суперкубка Испании. Впереди нас ждет очень длинный путь“, - цитирует Зидана журналист Дермот Корриган в Twitter.

Отметим, что в последнем матче Реал одержал победу над Атлетико.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Лига чемпионов, Ла Лига, футбол, Кубок Испании, футбол
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