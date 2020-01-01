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Президент Атлетико обвинил родственников и агентов Кавани в срыве трансфера

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Окружение футболиста хотело заработать на мадридском клубе.
Энрике Сересо
Энрике Сересо
Getty Images

Президент Атлетико Энрике Сересо поделился мнением о несостоявшимся трансфере нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани в мадридский клуб.

“Рано или поздно я расскажу, почему Кавани не перешел к нам. Я смогу доказать, что я прав.

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Мне не хочется говорить о ком-то конкретном, но мне обидно за ситуацию некоторых игроков с их родственниками и агентами. Это возмутительно.

Мы здесь не для того, чтобы нас грабили или делали что-то непонятное вокруг нас“, - приводит слова Сересо Goal.com.

Отметим, что агентом Кавани является его родной брат Вальтер Фернандо. 

Напомним, что Кавани изъявил желание покинуть ПСЖ.

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Теги: Энрике Сересо, Эдинсон Кавани, Вальтер Фернандо, Атлетико Мадрид, ПСЖ, футбол, трансфер, конфликт
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