Реал - Атлетико 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании
Мадридское дерби завершилось победой Реала.
В рамках 22-го тура чемпионата Испании Реал дома принимал Атлетико.
“Сливочные“ одержали минимальную победу. Автором единственного забитого мяча стал Карим Бензема, который успешно замкнул передачу Ферлана Менди на 56-й минуте встречи.
Для француза этот гол стал первым в ворота “матрасников“ на Сантьяго Бернабеу.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Реал - Атлетико:
Реал - Атлетико 1:0
Гол: Бензема, 56
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 46) — Модрич, Иско (Васкес, 46) — Бензема
Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Витоло (Феррейра Карраско, 71), Льоренте, Партей (Камельо, 74), Сауль — Корреа, Мората (Лемар, 50)
Предупреждения: Менди, Каземиро — Фелипе, Врсальк
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