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Реал - Атлетико 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

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Мадридское дерби завершилось победой Реала.

Реал - Атлетико: видео голов и обзор матча
Реал - Атлетико: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Испании Реал дома принимал Атлетико.

“Сливочные“ одержали минимальную победу. Автором единственного забитого мяча стал Карим Бензема, который успешно замкнул передачу Ферлана Менди на 56-й минуте встречи. 

Для француза этот гол стал первым в ворота “матрасников“ на Сантьяго Бернабеу.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Реал - Атлетико:

Реал - Атлетико 1:0

Гол: Бензема, 56

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 46) — Модрич, Иско (Васкес, 46) — Бензема

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Витоло (Феррейра Карраско, 71), Льоренте, Партей (Камельо, 74), Сауль — Корреа, Мората (Лемар, 50)

Предупреждения: Менди, Каземиро — Фелипе, Врсальк

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Теги: Реал Мадрид, Атлетико, Ла Лига, видео голов, обзор матча, видео, футбол, чемпионат Испании по футболу
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