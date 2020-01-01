Зидан: Нам не удался первый тайм, и это моя вина

Наставник Реала подвел итоги мадридского дерби.

Главный тренер мадридского Реала прокомментировал минимальную победу своей команды над Атлетико, а также признал, что не угадал с тактикой в первом тайме.

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"Я доволен результатом, однако нам действительно не удался первый тайм, и в этом был виноват я. Не люблю вносить коррективы в план на игру в перерыве, но в той ситуации у меня не было иного выхода. И во втором тайме мы полностью переиграли соперника.

Атлетико играл от обороны - это стиль команды. Они хорошо защищаются, играют агрессивно и интенсивно. Нам всегда сложно в дерби, но мы заслужили эту победу. Теперь нужно двигаться дальше", - приводит слова Зидана AS.

По итогам встречи "сливочные" оторвались на 6 очков от Барселоны в турнирной таблице Ла Лиги, однако каталонцы еще не сыграли матч 22-го тура.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема впервые забил в ворота Атлетико на Сантьяго Бернабеу.