Бензема впервые забил в ворота Атлетико на Сантьяго Бернабеу

Гол Карима Бензема принес "сливочным" победу в мадридском дерби.

Реал минимально обыграл Атлетико в мадридском дерби рамках 22-го тура испанской Примеры (1:0).

Единственный гол в этом поединке забил Карим Бензема, который успешно замкнул передачу Ферлана Менди на 56-й минуте встречи.

Этот гол стал первым для француза в ворота "матрасников" на Сантьяго Бернабеу во всех турнирах.

Отметим, что Бензема выступает за Королевский клуб с 2009 года, однако до этого момента ему не удавалось поразить ворота Атлетико на домашнем стадионе Реала.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема вошел в тройку лидеров десятилетия по количеству голов и ассистов в Ла Лиге.