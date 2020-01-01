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Бензема впервые забил в ворота Атлетико на Сантьяго Бернабеу

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Гол Карима Бензема принес "сливочным" победу в мадридском дерби.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Реал минимально обыграл Атлетико в мадридском дерби рамках 22-го тура испанской Примеры (1:0).

Единственный гол в этом поединке забил Карим Бензема, который успешно замкнул передачу Ферлана Менди на 56-й минуте встречи.

Этот гол стал первым для француза в ворота "матрасников" на Сантьяго Бернабеу во всех турнирах.

Отметим, что Бензема выступает за Королевский клуб с 2009 года, однако до этого момента ему не удавалось поразить ворота Атлетико на домашнем стадионе Реала.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема вошел в тройку лидеров десятилетия по количеству голов и ассистов в Ла Лиге.

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Теги: Карим Бензема, Реал, Реал Мадрид, Атлетико, Атлетико Мадрид, Сантьяго Бернабеу, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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