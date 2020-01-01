Реал одержал победу в дерби

Гол Бензема принес Реалу победу над Атлетико в чемпионате Испании.

Реал одержал победу над Атлетико со счетом 1:0 в мадридском дерби.

Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте, когда Карим Бензема замкнул прострел Менди, подключившегося к атаке.

Реал продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 21 матча и с 49 набранными очками теперь на 6 очков опережает идущую второй в турнирной таблице Барселону. Правда, у каталонцы свой матч 22-го тура сыграет в воскресенье.

Атлетико с 36 очками расположился на пятой позиции, но по итогам тура может опуститься на седьмое место.

Реал - Атлетико 1:0

Гол: Бензема, 56

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 46) — Модрич, Иско (Васкес, 46) — Бензема

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Витоло (Феррейра Карраско, 71), Льоренте, Партей (Камельо, 74), Сауль — Корреа, Мората (Лемар, 50)

Предупреждения: Менди, Каземиро — Фелипе, Врсальк