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Реал одержал победу в дерби

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Гол Бензема принес Реалу победу над Атлетико в чемпионате Испании.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Реал одержал победу над Атлетико со счетом 1:0 в мадридском дерби.

Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте, когда Карим Бензема замкнул прострел Менди, подключившегося к атаке.

Реал продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 21 матча и с 49 набранными очками теперь на 6 очков опережает идущую второй в турнирной таблице Барселону. Правда, у каталонцы свой матч 22-го тура сыграет в воскресенье.

Атлетико с 36 очками расположился на пятой позиции, но по итогам тура может опуститься на седьмое место.

Реал - Атлетико 1:0
Гол: Бензема, 56

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 46) — Модрич, Иско (Васкес, 46) — Бензема

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Витоло (Феррейра Карраско, 71), Льоренте, Партей (Камельо, 74), Сауль — Корреа, Мората (Лемар, 50)

Предупреждения: Менди, Каземиро — Фелипе, Врсальк

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Теги: Реал Мадрид, Атлетико, чемпионат Испании
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