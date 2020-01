Барселона объявила о подписании футболиста Палмейраса

Футболист Палмейраса Матеус Фернандес стал игроком Барселоны, об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Бразилец подписал контрактное соглашение до конца сезона-2024/25, однако до лета Фернандес останется в Палмейрасе.

Трансфер Матеуса обошелся Барселоне в семь миллионов евро + три миллиона бонусов.

Agreement with @Palmeiras for the transfer of @_matheusf

He will join the club in July 2020