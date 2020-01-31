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Барселона объявила о подписании футболиста Палмейраса

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Каталонский клуб установил огромную клаусулу.
Матеус Фернандес
Матеус Фернандес
Getty Images

Футболист Палмейраса Матеус Фернандес стал игроком Барселоны, об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Бразилец подписал контрактное соглашение до конца сезона-2024/25, однако до лета Фернандес останется в Палмейрасе.

Трансфер Матеуса обошелся Барселоне в семь миллионов евро + три миллиона бонусов.

Отметим, что Барселона установила клаусулу на бразильца в размере 300 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что “сине-гранатовые“ подписали талантливого португальского форварда.

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Теги: Матеус Фернандес, Палмейрас, Барселона, Ла Лига, футбол
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