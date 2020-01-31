Барселона объявила о подписании футболиста Палмейраса
Каталонский клуб установил огромную клаусулу.
Футболист Палмейраса Матеус Фернандес стал игроком Барселоны, об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Бразилец подписал контрактное соглашение до конца сезона-2024/25, однако до лета Фернандес останется в Палмейрасе.
Трансфер Матеуса обошелся Барселоне в семь миллионов евро + три миллиона бонусов.
Agreement with @Palmeiras for the transfer of @_matheusf— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020
He will join the club in July 2020
Отметим, что Барселона установила клаусулу на бразильца в размере 300 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что “сине-гранатовые“ подписали талантливого португальского форварда.
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