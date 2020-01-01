Реал - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании

Реал сыграет с Атлетико в рамках чемпионата Испании. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В субботу, 1 февраля, Реал примет Атлеткио в мате 22-го тура чемпионата Испании. Поединок состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

По мнению букмекеров, фаворитом данного поединка является Реал.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на Реал с коэффициентом 1.78, в то время как триумф гостей оценивается в 4.90. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.75.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые принимают ставки на “сливочных“ с коэффициентом 1.78. Успех подопечных Симеоне эксперты оценили в 4.60, а ничью - 3.40.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Реала - 1.75 , победа Атлетико - 4.75, ничья - 3.70.

Отметим, что матч Реал - Атлетико начнется 1 февраля в 17:00 по киевскому времени.