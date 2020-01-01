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Мирандес - Севилья 3:1 видео голов и обзор матча Кубка Испании

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Севилья неожиданно вылетела из розыгрыша Кубка Короля.

Мирандес - Севилья: видео голов
Мирандес - Севилья: видео голов
twitter.com/sevillafc

В матче 1/8 финала Кубка Испании Севилья на выезде уступила Мирандесу, представляющему Сегунду.

Мирандес оформил себе комфортное преимущество еще в первом тайме, а потом забил еще один гол под занавес поединка. Гости сумели отыграть один мяч и избежать "сухого" поражения.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мирандес - Севилья:

Мирандес - Севилья 3:1
Голы: Барросо, 7, 30, Рей, 85 - Нолито, 90.

Севилья: Вацлик - Х. Навас, Кунде (Хордан, 46), Диего Карлос, Эскудеро - Банега (Окампос, 46), Гудель, О. Торрес - Мунир (Эн-Несири, 46), Де Йонг, Нолито.

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Теги: Севилья, Мирандес, видео голов, обзор матча, Кубок Испании, футбол
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