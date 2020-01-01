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Барселона - Леганес 5:0 видео голов и обзор матча Кубка Испании

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"Сине-гранатовые" не испытали проблем в кубковом матче против Леганеса.

Барселона - Леганес: видео голов
Барселона - Леганес: видео голов
Getty Images

Каталонская Барселона разгромила Леганес в матче 1/8 финала  Кубка Испании.

Дублем в этом поединке отметился Лионель Месси, а также голами отличились Гризманн, Ленгле и Артур.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Леганес:

Барселона - Леганес 5:0
Голы: Гризманн, 4, Ленгле, 27, Месси, 59, 89, Артур, 78.

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Фирпо, 64) - Видаль (Ракитич, 61), Бускетс, де Йонг - Месси, Гризманн (Артур, 72), Фати.

Леганес: Куэльяр - Росалес, Авазием, Сиовас, Тарин, Силва (Родригеш, 57) - Руйбал, Оскар, Перес, Меса (Эрасо, 57) - Брайтвейт (Пломер, 71).

Предупреждения: Перес, Авазием, Тарин.

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Теги: Барселона, Леганес, видео голов, обзор матча, Кубок Испании, футбол
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