Барселона - Леганес 5:0 видео голов и обзор матча Кубка Испании

"Сине-гранатовые" не испытали проблем в кубковом матче против Леганеса.

Барселона - Леганес: видео голов Getty Images Каталонская Барселона разгромила Леганес в матче 1/8 финала Кубка Испании. Дублем в этом поединке отметился Лионель Месси, а также голами отличились Гризманн, Ленгле и Артур. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Леганес: Барселона - Леганес 5:0

Голы: Гризманн, 4, Ленгле, 27, Месси, 59, 89, Артур, 78. Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Фирпо, 64) - Видаль (Ракитич, 61), Бускетс, де Йонг - Месси, Гризманн (Артур, 72), Фати. Леганес: Куэльяр - Росалес, Авазием, Сиовас, Тарин, Силва (Родригеш, 57) - Руйбал, Оскар, Перес, Меса (Эрасо, 57) - Брайтвейт (Пломер, 71). Предупреждения: Перес, Авазием, Тарин.

Горемыкина Екатерина