Лунин: Мне хочется регулярно попадать в состав

Украинский футболист доволен в Овьедо.

Вратарь Реал Овьедо Андрей Лунин рассказал о том, как у него проходит адаптация в новом клубе.

“В испанском клубе мне все очень нравится. Но самая главная вещь, которая у меня есть в Овьедо, это доверие тренера. Он мне доверяет, а я выхожу на поле в составе.

Мне хочется продолжать играть и развиваться, чтобы регулярно быть в основе“, - приводит слова Лунина lavozdeasturias.es.

Напомним что Лунин перешел в Реал Овьедо на правах аренды.

Отметим, что украинский футболист является самым дорогим вратарем в Сегунде.