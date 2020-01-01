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Лунин: Мне хочется регулярно попадать в состав

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Украинский футболист доволен в Овьедо.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/RealOviedo

Вратарь Реал Овьедо Андрей Лунин рассказал о том, как у него проходит адаптация в новом клубе.

“В испанском клубе мне все очень нравится. Но самая главная вещь, которая у меня есть в Овьедо, это доверие тренера. Он мне доверяет, а я выхожу на поле в составе.

Мне хочется продолжать играть и развиваться, чтобы регулярно быть в основе“, - приводит слова Лунина lavozdeasturias.es.

Напомним что Лунин перешел в Реал Овьедо на правах аренды.

Отметим, что украинский футболист является самым дорогим вратарем в Сегунде.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Овьедо, Сегунда, футбол
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