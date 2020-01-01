Реал впервые за 100 дней возглавил таблицу Ла Лиги

"Сливочные" стали единоличными лидерами.

В рамках 21-го тура Ла Лиги Реал встречался с Вальядолидом.

“Сливочные“ сумели одержать минимальную победу. Единственный гол в матче забил Начо Фернандес, который отлично открылся под передачу Тони Крооса.

Отметим, что это победа позволила Реалу возглавит таблицу впервые за 100 дней. На данный момент “сливочные“ имеют в активе 46 очков, опережая Барселону на три очка.

Вальядолид — Реал 0:1

Гол: Начо Фернандес, 78

Вальядолид: Масип — Антоньито, Оливас, Салису, Карнеро — Алькарас, Мичел (Вилья, 58), Х. Фернандес, Феде (Де ла Фуэнте, 81) — Гвардиола, Унал (Плано, 76)

Реал: Куртуа — Начо Фернандес, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 88), Каземиро, Кроос — Родриго (Йович, 90+3), Бензема, Иско (Васкес, 73)

Предупреждения: Х. Фернандес — Варан, Модрич, Начо Фернандес