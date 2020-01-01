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Атлетико сыграл вничью с аутсайдером Примеры

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Леганес доигрывал встречу вдесятером.
Атлетико сыграл вничью с аутсайдером Примеры
Getty Images

Один из лидеров чемпионата Испании Атлетико потерял очки в матче с аутсайдером Примеры Леганесом в матче 21-го тура чемпионата Испании – 0:0.

Леганес доигрывал встречу вдесятером — в компенсированное время красную карточку получил голкипер Иван Куэльяр, вместо которого затем в ворота встал полевой игрок.

Атлетико — Леганес 0:0

Атлетико: Облак — Врсалько (Шапонич, 89), Фелипе, Савич, Ренан Лоди — Корреа (Эррера, 62), Льоренте (Витоло, 46), Томас, Сауль — Фелиш, Мората

Леганес: Куэльяр — Сильва, Бустинка, Омеруо, Авазием, Росалед — Родригес (Карильо, 78), Меса, Ресио, Эрасо (Рубиаль, 61) — Брэйтуэйт (Оскар, 90)

Предупреждения: Савич — Авазием, Эрасо, Куэльяр, Меса, Ресио

Удаление: Куэльяр, 90+3

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