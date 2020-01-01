Месси повторил личный антирекорд в матче с Валенсией

Лионель Месси пробил по воротам 11 раз, но так и не сумел отличиться.

Нападающий Барселоны Лионель Месси в матче 21-го тура чемпионата Испании против Валенсии повторил собственный антирекорд по количеству ударов без голов.

Аргентинец 11 раз пробил по воротам соперника и не смог отличиться. Ранее 11 ударов по воротам было недостаточно для гола у Месси в матче против Депортиво в 2017 году.

В нынешнем сезоне Примеры Месси провел 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.