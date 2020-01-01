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Барселона потерпела первое поражение при новом тренере

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Левантийцы уверенно обыграли чемпиона Испании.
Барселона проиграла Валенсии
Барселона проиграла Валенсии
Getty Images

Барселона потерпела поражение от Валенсии в матче 21-го тура чемпионата Испании. 

Валенсия могла открыть счет на 12-й минуте, но Макси Гомес не сумел реализовать пенальти.

Выйти вперед Валенсии в дебюте второго тайма помогла сами каталонцы - защитник Жорди Альба отправил мяч в собственные ворота, а на 77-й минуте Гомес исправился за промах с пенальти, забив с игры.

Это поражение Барселоны стало первым под руководством Кике Сетьена.

Валенсия — Барселона 2:0
Голы: Альба, 48 (в свои ворота), Гомес, 77

Валенсия: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Торрес, Коклен, Кондогбия, Солер (Собрино, 90) — Гамейро (Родриго, 59), Гомес (Хайме, 79)

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Артур (Видаль, 56), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 85) — Месси, Гризманн, Фати (Колладо, 85)

Предупреждения: Коклен — Пике, Умтити, Бускетс

На 12-й минуте Макси Гомес не реализовал пенальти (вратарь).

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Теги: Барселона, чемпионат Испании
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