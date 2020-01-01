Валенсия - Барселона: прогноз и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

Валенсия сыграет с Барселоной в матче чемпионата Испании. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В субботу, 25 января, Валенсия примет Барселону в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Поединок состоится в Валенсии на стадионе Месталья в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом встречи являются гости. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Барселоны с коэффициентом 1.66, в то время как триумф Валенсии оценили в 4.90. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.40.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, принимая ставки на "сине-гранатовых" с коэффициентом 1.65, а на хозяев поля - 4.80. Ничью здесь оценили в 4.20.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Валенсии - 5.00, победа Барселоны - 1.61, ничья - 4.33.