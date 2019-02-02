Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Валенсия – Барселона: определяем фаворита противостояния

Комментариев: 0
Bigmir.net и компания Фаворит Спорт начинают рубрику "фавориты противостояний".
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона
Getty Images

Чемпионат Испании сезона-2019/20 продолжает свой ход и в отчетном туре под номером 21 встретятся команды, которые в прошлом сезоне сошлись в финальном противостоянии Кубка страны – Валенсия и Барселона.

Гости из Каталонии на данном этапе сезона только начинают строить свою игру после прихода нового главного тренера. Команда провела под руководством Кике Сетьена только два матча, и оба завершила очень уж тяжелыми победами.

В отчетном поединке Барса уже традиционно не сможет рассчитывать на Усмана Дембеле, который лечится от травмы довольно давно, а также на Луиса Суареса, который выбыл на продолжительный период времени. Травма голкипера Нето не так страшна, учитывая, что в строю есть Тер Штеген.

Что касается Валенсии, то этот матч пропустит лидер и капитан команды Дани Парехо, а это уже серьезная потеря для “летучих мышей“. Скорее всего, в центре поля его заменит Джеффри Кондогбия. Обязан вернуться после травмы нападающий Родриго Морено, а вот Гонсало Гедеш точно не сыграет.

Последние матчи между командами:

14.09.19 Барселона – Валенсия 5:2
25.05.19 Барселона – Валенсия 1:2
02.02.19 Барселона – Валенсия 2:2

Компания Фаворит верит в победу каталонцев и установила коэффициент 1,66. В то же время на Валенсию можно поставить с коэффициентом 5,00, а ничья может увеличить вашу ставку в 4,3 раза.

Если же вы верите в то, что оба коллектива способны распечатать ворота друг друга, на данное событие представляется коэффициент 1,59.

Поделись:
Теги: Ла Лига, Валенсия, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь