Валенсия – Барселона: определяем фаворита противостояния

Bigmir.net и компания Фаворит Спорт начинают рубрику "фавориты противостояний".

Чемпионат Испании сезона-2019/20 продолжает свой ход и в отчетном туре под номером 21 встретятся команды, которые в прошлом сезоне сошлись в финальном противостоянии Кубка страны – Валенсия и Барселона.

Гости из Каталонии на данном этапе сезона только начинают строить свою игру после прихода нового главного тренера. Команда провела под руководством Кике Сетьена только два матча, и оба завершила очень уж тяжелыми победами.

В отчетном поединке Барса уже традиционно не сможет рассчитывать на Усмана Дембеле, который лечится от травмы довольно давно, а также на Луиса Суареса, который выбыл на продолжительный период времени. Травма голкипера Нето не так страшна, учитывая, что в строю есть Тер Штеген.

Что касается Валенсии, то этот матч пропустит лидер и капитан команды Дани Парехо, а это уже серьезная потеря для “летучих мышей“. Скорее всего, в центре поля его заменит Джеффри Кондогбия. Обязан вернуться после травмы нападающий Родриго Морено, а вот Гонсало Гедеш точно не сыграет.

Последние матчи между командами:

14.09.19 Барселона – Валенсия 5:2

25.05.19 Барселона – Валенсия 1:2

02.02.19 Барселона – Валенсия 2:2

Компания Фаворит верит в победу каталонцев и установила коэффициент 1,66. В то же время на Валенсию можно поставить с коэффициентом 5,00, а ничья может увеличить вашу ставку в 4,3 раза.

Если же вы верите в то, что оба коллектива способны распечатать ворота друг друга, на данное событие представляется коэффициент 1,59.