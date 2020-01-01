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Сауль: Болельщики не заслужили поражения от Леонесы

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Футболист отметил, что у его команды есть проблемы с мотивацией против слабых команд.
Сауль
Сауль
Getty Images

Полузащитник мадридского Атлетико Сауль прокомментировал вылет своей команды в 1/16 Кубка Испании от Леонесы, представляющей третий дивизион страны.

“Сложный момент. Настало время объединиться и стать сильнее. Я хочу, чтобы команда восприняла это очень болезненное поражение и поняла, что оно поможет нам улучшаться. Болельщики не заслуживают такого. Виноваты игроки.

Мы видим проблему по ходу сезона. Мы можем бороться с Реалом или Барселоной, но когда мы играем с командой более низкого уровня, мы не можем наладить игру, которую мы должны демонстрировать или быть мотивированными так, как должны. Этого никогда не было“, - цитирует Сауля AS.

Смотрите также видео голов и обзор матча Леонеса - Атлетико.

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Теги: футбол, Сауль, Атлетико, Кубок Испании
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