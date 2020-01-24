Кубок Испании: Реал сыграет против Сарагосы, Барселона встретится с Леганесом

В Испании определились пары 1/8 Кубка страны.

В Испании состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

По ее результатам мадридский Реал проведет матч против представителя Сегунды - Сарагосы. Барселона, в свою очередь, встретится с Леганесом.

Вашему вниманию результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании:

Бадахос - Гранада

Культураль Леонеса - Валенсия

Тенерифе - Атлетик Бильбао

Реал Сарагоса - Реал Мадрид

Мирандес - Севилья

Райо Вальекано - Вильярреал

Барселона - Леганес

Реал Сосьедад - Осасуна

#CopaDelRey | ¡¡¡ESTE ES EL CUADRO DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY!!!



¿Cuál es tu emparejamiento favorito?



➡️ Los partidos se disputarán los días 28, 29 y 30 de enero.



🔴 DIRECTO | https://t.co/tP49bAAmLX#LaCopaMola 🏆 pic.twitter.com/RFlM286boy — RFEF (@rfef) January 24, 2020

Отметим, что Валенсия сыграет с командой, которая на предыдущей стадии выбила мадридский Атлетико.

Матчи состоится 28, 29 и 30 января.