Кубок Испании: Реал сыграет против Сарагосы, Барселона встретится с Леганесом
В Испании состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.
По ее результатам мадридский Реал проведет матч против представителя Сегунды - Сарагосы. Барселона, в свою очередь, встретится с Леганесом.
Вашему вниманию результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании:
Бадахос - Гранада
Культураль Леонеса - Валенсия
Тенерифе - Атлетик Бильбао
Реал Сарагоса - Реал Мадрид
Мирандес - Севилья
Райо Вальекано - Вильярреал
Барселона - Леганес
Реал Сосьедад - Осасуна
#CopaDelRey | ¡¡¡ESTE ES EL CUADRO DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY!!!— RFEF (@rfef) January 24, 2020
¿Cuál es tu emparejamiento favorito?
➡️ Los partidos se disputarán los días 28, 29 y 30 de enero.
🔴 DIRECTO | https://t.co/tP49bAAmLX#LaCopaMola 🏆 pic.twitter.com/RFlM286boy
Отметим, что Валенсия сыграет с командой, которая на предыдущей стадии выбила мадридский Атлетико.
Матчи состоится 28, 29 и 30 января.
Полная версия правил