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Кубок Испании: Реал сыграет против Сарагосы, Барселона встретится с Леганесом

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В Испании определились пары 1/8 Кубка страны.
Стали известны пары 1/8 Кубка Испании
Стали известны пары 1/8 Кубка Испании
Getty Images

В Испании состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

По ее результатам мадридский Реал проведет матч против представителя Сегунды - Сарагосы. Барселона, в свою очередь, встретится с Леганесом.

Вашему вниманию результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании:

Бадахос - Гранада

Культураль Леонеса - Валенсия

Тенерифе - Атлетик Бильбао

Реал Сарагоса - Реал Мадрид

Мирандес - Севилья

Райо Вальекано - Вильярреал

Барселона - Леганес

Реал Сосьедад - Осасуна

Отметим, что Валенсия сыграет с командой, которая на предыдущей стадии выбила мадридский Атлетико.

Матчи состоится 28, 29 и 30 января.

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Теги: футбол, Кубок Испании, Реал, Барселона
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