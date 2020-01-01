Форвард Челси попал в сферу интересов Барселоны

Нападающий сборной Франции может перебраться из чемпионата Англии в Ла Лигу.

Нападающий Челси Оливье Жиру попал в сферу интересов Барселоны.

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По информации каталонского издания Sport, “сине-гранатовые“ рассматривают 33-летнего француза как временную замену Луису Суаресу, который получил травму и пропустит четыре месяца.

Отмечается, что Жиру не против покинуть Челси в зимнее трансферное окно, чтобы иметь больше игровой практики перед Евро-2020. Стоит сказать, что в Барселоне француз будет бороться за место в основе с соотечественником Антуаном Гризманном.

Ранее сообщалось, что Барселона сделала запрос по трансферу лидера Тоттенхэма.