Райо Вальекано - Бетис 2:2 (по пен. 4:2) видео голов и обзор матча Кубка Испании
В серии пенальти сильнее оказался Райо Вальекано.
В 1/16 финала Кубка Испании Райо Вальекано дома принимал Бетис.
Команды в основное время обменялись голами, поэтому поединок продолжился в дополнительное время.
Лорен на 97-й минуте матча вывел Бетис вперед. За две минуты до конца второго дополнительного тайма хозяева забил гол, который перевел команды в серию пенальти.
В ударах с одиннадцатиметровой отметки точнее были футболисты Райо Вальекано.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Райо Вальекано – Бетис 2:2 (4:2 по пенальти)
Голы: Катена, 47, Мартин, 118 – Хоакин, 84, Лорен, 97.
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