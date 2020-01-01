Райо Вальекано - Бетис 2:2 (по пен. 4:2) видео голов и обзор матча Кубка Испании

В серии пенальти сильнее оказался Райо Вальекано.

Райо Вальекано - Бетис: видео голов и обзор матча rayovallecano.es

В 1/16 финала Кубка Испании Райо Вальекано дома принимал Бетис.

Команды в основное время обменялись голами, поэтому поединок продолжился в дополнительное время.

Лорен на 97-й минуте матча вывел Бетис вперед. За две минуты до конца второго дополнительного тайма хозяева забил гол, который перевел команды в серию пенальти.

В ударах с одиннадцатиметровой отметки точнее были футболисты Райо Вальекано.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Райо Вальекано – Бетис 2:2 (4:2 по пенальти)

Голы: Катена, 47, Мартин, 118 – Хоакин, 84, Лорен, 97.