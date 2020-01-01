Культураль Леонеса - Атлетико 2:1 видео голов и обзор матча Кубка Испании

"Матрасники" сенсационно выбыли из турнира.

Культураль Леонеса - Атлетико: видео голов и обзор матча atleticodemadrid.com

В 1/16 финала Кубка Испании мадридский Атлетико проиграл Культураль Леонеса, выступающему в третьем по силе дивизионе Испании.

На 62-й минуте Корреа открыл счет в матче. Хозяева были намерены бороться до конца. Под концовку второго тайма им удалось сравнять счет. Точным ударом отметился Кастанеда.

В дополнительное время мадридский клуб имел много шансов, чтобы выйти вперед. Однако, на 108-й минуте матча Культураль Леонеса забил второй гол, который стал последним в поединке.

Таким образом, хозяева пробились в следующий раунд турнира.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Культураль Леонеса – Атлетико 2:1

Голы: Кастанеда, 83, Бенито, 108 – Корреа, 62

Атлетико: Адан – Ариас, Фелипе, Эрмосо, Санчес – Витоло (Шапонич, 60), Эррера (Парти, 46), Льоренте (Камельо, 99), Сауль – Фелиш, Корреа (Рикельме, 102).